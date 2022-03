Le barricate degli ucraini per difendere la centrale nucleare

Milano, 2 mar. (askanews) -Milano, 2 mar. (askanews) – In Ucraina barricate per difendere la centrale nucleare più grande d’Europa. I cittadini di Energodar sono scesi in strada per bloccare l’accesso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove lavora la maggior parte di loro. Le immagini sono state diffuse dal sindaco della città, Dmytro Orlov.

La Russia ha intanto notificato all’Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) di avere il totale controllo dell’area intorno alla centrale dove starebbero continuando le normali operazioni.