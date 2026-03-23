Le Borse europee rimbalzano dopo le rassicurazioni di Trump sull'Iran

Milano, 23 mar. (askanews) – Le Borse europee cambiano direzione e risalgono dopo un avvio pesante, in scia al segno rosso dei mercati asiatici. A spingere le piazze a metà giornata sono le dichiarazioni di Donald Trump, che in un post su Truth, parla di contatti “costruttivi” con l’Iran e apre a una possibile de-escalation in Medio Oriente.Le “conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive” che gli Stati Uniti e l’Iran hanno tenuto negli ultimi due giorni per “una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente”, “continueranno nel corso della settimana”, scrive il presidente americano.Segnali che riportano fiducia tra gli investitori, anche se da Teheran arrivano smentite sull’esistenza di colloqui ufficiali.L’ottimismo si riflette anche a Wall Street, dove gli indici salgono trainati soprattutto dai titoli legati ai viaggi: compagnie aeree e crociere in recupero dopo le tensioni delle ultime settimane.Sul fronte delle materie prime, l’allentarsi dei timori sul conflitto pesa sui prezzi dell’energia: petrolio in calo e gas in arretramento sui mercati europei.