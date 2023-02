Dramma in Toscana per una 40enne: le cade una persiana sulla testa, donna gravissima.

L’infisso è preciptato sul capo della vittima che passeggiava a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Da quanto si apprende tutto è accaduto lungo via Guerrazzi a Portoferraio. I media spiegano che pare che la vittima stesse camminando quando improvvisamente da una finestra si è staccata una persiana.

Le cade una persiana sulla testa, grave

Il grosso infosso ha centrato la donna alla testa cadendo da un’alteza ragguardevole e l’ha fatta stramazzare al suolo esanime.

I media raccontano che alcuni passanti hanno assistito alla terribile scena ed hanno allertato il 112. La centrale operativa di intervento poi ha inviato sul posto l’auto medica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Sacramento di Portoferraio.

L’arrivo dei soccorsi e l’elitrasporto a Livorno

In quel frangente i sanitari valutate le condizioni della 40enne, hanno prima provveduto al trasferimento presso il soccorso dell’ospedale elbano e poi hanno allertato l’eliambulanza Pegaso per trasportare la donna al presidio di Livorno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e la polizia municipale per le indagini del caso. Non è escluso che ad “allentare” i cardini dell’infisso possa essere stato anche il meteo avverso e le forti raffiche di vento di questi giorni.