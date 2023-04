Le calotte si stanno sciogliendo a ritmi da record

(Adnkronos) - Le calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide stanno perdendo il 300% all'anno in più rispetto a 30 anni fa. Utilizzando 50 diverse stime satellitari, i ricercatori dell’Istituto Meteorologico danese hanno scoperto che lo scioglimento della Groenlandia &...

(Adnkronos) – Le calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide stanno perdendo il 300% all'anno in più rispetto a 30 anni fa. Utilizzando 50 diverse stime satellitari, i ricercatori dell’Istituto Meteorologico danese hanno scoperto che lo scioglimento della Groenlandia è andato in ipervelocità negli ultimi anni. Lo scioglimento medio annuo della Groenlandia dal 2017 al 2020 è stato del 20% in più rispetto all'inizio del decennio e più di sette volte superiore alla contrazione annua registrata nei primi anni '90.