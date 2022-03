Milano, 3 mar. (askanews) – Le campane delle cattedrali d’Europa suonano insieme per l’Ucraina, da Notre-Dame a Parigi alla Berliner Dom nella capitale tedesca, e poi ancora Varsavia, Madrid, Vienna.

Le campane hanno suonato a mezzogiorno in segno di solidarietà per l’Ucraina, ad una settimana dall’invasione russa che ha riportato la guerra in Europa dopo decenni.