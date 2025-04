Le campane suonano a lutto in San Pietro per Papa Francesco

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) – Le campane suonano a lutto in San Pietro per Papa Francesco, in attesa dell’arrivo in Basilica del corpo del Pontefice per la venerazione dei fedeli. Nella piazza sin prime luci del mattino si sta riempiendo di fedeli e pellegrini arrivati partecipare alla traslazione della salma di Papa Francesco da Santa Marta fino alla Basilica vaticana.

La piazza è stata aperta alle 8.00.