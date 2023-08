Le campionesse del mondo di calcio festeggiano con i fan a Madrid

Madrid, 22 ago. (askanews) – Un ritorno a casa trionfale per le ragazze della nazionale femminile spagnola che hanno vinto in Australi il titolo mondiale, battendo in 1-0 l’Inghilterra in finale. La squadra allenata da Jorge Vilda, al centro nei mesi scorsi di pesanti critiche con l’accusa di paternalismo, ha festeggiato a Madrid con i tifosi sottolineando che questa vittoria segna un passo avanti per lo sport femminile nel paese.

“Ahora ya estas mirando?” dice lo slogan sul maxischermo dietro le campionesse: “E adesso stai guardando?” rivolto agli spagnoli che snobbavano il campionato femminile.