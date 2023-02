Home > Askanews > Le caricature di Putin ed Elon Musk al carnevale di Colonia Le caricature di Putin ed Elon Musk al carnevale di Colonia

Roma, 20 feb. (askanews) – Per la prima volta dalla pandemia di Covid, la celebre sfilata dei carri di carnevale del “Rosenmontag” (“lunedì delle Rose”) si è svolta a Colonia, in Germania, senza restrizioni. E tra le caricature scelte per l’edizione 2023 del famoso carnevale della città renana spiccano Putin, Elon Musk o l’ex ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht. Immagini AfpTv.

