Le competenze digitali per promuovere un'edilizia sostenibile

Napoli, 29 ott. (askanews) – Si è tenuto a Napoli l’incontro “Nuove competenze nella filiera dell’edilizia sostenibile”, promosso da Edil-Lab e dal Formedil Napoli, un’occasione per ragionare sul modo in cui la tecnologia può svolgere un ruolo importante verso un modello diverso di sviluppo, anche nel settore delle costruzioni. Tra i relatori dell’evento anche Ennio Rubino, presidente del Distretto tecnologico per le costruzioni sostenibili STRESS, che ha parlato dell’evoluzione del cantiere digitale e di nuove figure professionali legate alla transizione tecnologica, rivolgendosi in particolare ai giovani.

“Dobbiamo fare in modo di avere un futuro con un pianeta vivibile – ha detto – e quindi si deve arrestare questo continuo innalzamento delle temperature. Il settore delle costruzioni è un settore significativo, perché trascorriamo nelle case circa il 90% del nostro tempo, quindi costruire bene in maniera sicura edifici che non inquinino e che sano salubri è fondamentale”.

La sfida del digitale riguarda tutta la lunga filiera delle costruzioni, perché si pone anche come fattore abilitante di sostenibilità e la crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale apre scenari inediti per il settore. Ma l’obiettivo resta quello di offrire ai giovani le opportunità, sia ambientali, sia professionali. “Le tecnologia servono per migliorare e aumentare la qualità dell’abitato, a ridurre l’impatto sul pianeta delle costruzioni – ha concluso Rubino – e direi che i giovani sono molto interessati a questo bene primario, sia come utenti finali nel futuro, ma anche perché vedono questo settore come fonte di lavoro”.