Le condizioni di Barelli a Renzi: "Un leader lo abbiamo ed è Berlusconi"

Dopo il rumoroso divorzio da Azione di Carlo Calenda le condizioni di Paolo Barelli a Matteo Renzi sono perentorie: “Un leader lo abbiamo ed è Berlusconi“. Il capogruppo forzista alla Camera “gela” il leader di Italia Viva su un possibile connubio futuro, almeno in termini di chi sarà l’uomo di punta. Insomma, guardare a Forza Italia non è peccato, guardare alla sua leadership è impensabile.

Le condizioni di Barelli a Renzi

Paolo Barelli lancia dunque un monito al leader di Italia Viva e lo fa nel replicare ad una domanda su un’eventuale Opa di Renzi su Forza Italia. “Forza Italia ha già un generale, che è Silvio Berlusconi. Se Renzi vuole venire a fare il caporale in mezzo ai nostri tanti capaci dirigenti, siamo aperti a discutere”A Sky Tg24 Agenda le parole di Barelli sono state chiare: “È simpatico e bravo, se vuole venire a dare un contributo a Forza Italia, noi di sergenti e soldati militanti ne abbiamo bisogno”.

Ancora veleni fra Iv ed Azione

Tutto questo nelle ore in cui con un’intervista a Il Giornale la capogruppo di Italia Viva al Senato, Raffaella Paita, dice che “le parole di Calenda ricordano il livore dell’antiberlusconismo di Marco Travaglio, non certo quelle di un leader liberale”. Per lei si è assistito ad “una violenza intollerabile verso Renzi e la nostra comunità. Calenda voleva arrivare a rompere e “gli insulti volgari a Renzi dimostrano cosa ci sia poco di politico in questa rottura”.