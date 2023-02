Le condoglianze di Meloni alla famiglia di Angelo Zen: "Profonda tristezza"

Nelle ore meste in cui è arrivata la notizia del ritrovamento del suo corpo sul luogo del terremoto in Turchia arrivano le doverose e sentite condoglianze di Giorgia Meloni alla famiglia di Angelo Zen, l’imprenditore disperso ed ufficialmente deceduto in quella immane tragedia: “Profonda tristezza”.

La premier ha voluto esprimere il suo cordoglio e quello del governo dopo il ritrovamento del corpo di Angelo nei pressi dei ruderi dell’albergo dove alloggiava.

Condoglianze di Meloni alla famiglia di Zen

Ha scritto la Meloni: “La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria, ci riempie di tristezza”. E ancora: “A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia”.

Così in una nota il premier Giorgia Meloni si è voluta unire al cordoglio dei familiari.

L’annuncio di Antonio Tajani

Esattamente come aveva fatto il latore ufficiale della triste notizia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva scritto su Twitter: “Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen”. E poi: “Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia.

Mi stringo al dolore dei suoi cari”. Il terribile sisma che ha messo in ginocchio la Turchia e la Siria ha un bilancio tremendo di più di 41mila vittime.