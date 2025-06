Le dichiarazioni di Candela e Maggio - Guida completa

Il futuro di Pomeriggio 5 è in fermento. Dopo l’addio di Myrta Merlino, il gossip si infiamma attorno alla figura del nuovo conduttore. Un nome sorprendente, scelto direttamente da Pier Silvio Berlusconi, sta per emergere. A riferirlo sono stati i noti giornalisti Giuseppe Candela e Davide Maggio, con quest’ultimo che ha fornito dettagli intriganti sulla questione.

Ma chi sarà il fortunato? Le voci si moltiplicano e i nomi sparsi sono tanti, ma i dettagli sono ancora incerti.

Le dichiarazioni di Candela e Maggio

Giuseppe Candela ha lasciato intendere che il nome del nuovo conduttore è “sorprendente”, smentendo categoricamente le ipotesi circolate in precedenza su Cesara Buonamici, Alessandra Viero e Simona Branchetti. Dall’altro lato, Davide Maggio, con un approccio più diretto, ha confermato che si tratta di un uomo, ma non di Alfonso Signorini. “Nessuno a Mediaset ha offerto ad Alfonso il contenitore pomeridiano di Canale 5, figuriamoci Pier Silvio”, ha specificato Maggio, alimentando ulteriormente la curiosità.

Chi sarà il nuovo conduttore?

Rimanendo nell’ambito delle supposizioni, Maggio ha accennato a un’altra possibilità: il nuovo conduttore potrebbe essere qualcuno che già lavora a Milano. Myrta Merlino, infatti, sarà coinvolta in un progetto di prima serata su Rete 4, suggerendo che il suo successore potrebbe essere un volto noto di quell’emittente. I nomi papabili? Nicola Porro, Mario Giordano, Paolo Del Debbio, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Brindisi. Quest’ultimo sembra in pole position, avendo già avuto esperienze come conduttore di Pomeriggio 5. “Se condurrei la prossima edizione? A chi non piacerebbe?” ha dichiarato Brindisi, lasciando intravedere il suo interesse.

La nuova edizione del Grande Fratello

Nel frattempo, si avvicina la 19esima edizione del Grande Fratello, con Alfonso Signorini pronto a tornare nella doppia veste di conduttore e autore. I casting sono aperti e l’idea di un’edizione di tre mesi sta prendendo forma, contrariamente alle voci di una durata di nove mesi. Questo scenario si complica ulteriormente con il debutto di Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi e Giulia Salemi come co-conduttrice del quiz The Cage – Prendi e Scappa.

Il passato di Myrta Merlino

Myrta Merlino, con i suoi saluti commossi durante l’ultima puntata, ha confermato le voci che circolavano sul suo addio. Sono emersi diversi nomi di possibili sostituti, mentre la conduttrice ha lasciato un segno indelebile nella storia di Pomeriggio 5. Gli ascolti non sempre esaltanti non hanno fermato la sua determinazione, ma ora è tempo di cambiamenti.

La situazione in casa Rai

In casa Rai, Mara Venier continua a stupire con il suo Domenica In. Dopo anni di ascolti altalenanti, la conduttrice ha riportato il programma al successo. Ogni anno, promette di non tornare a condurre, ma il richiamo del pubblico è troppo forte. Anche Francesca Fagnani si prepara a tornare su Rai Due con Belve Crime, promettendo interviste esplosive e momenti di grande tensione.

In un panorama televisivo in continuo mutamento, le sorprese non mancano mai. Resteremo sintonizzati per scoprire chi avrà l’onore e l’onere di guidare Pomeriggio 5, un programma che continua a essere un punto di riferimento per l’informazione pomeridiana.

{

“selected_category”: {

“id”: “ID categoria scelta”,

“reason”: “Il contenuto riguarda l’attualità televisiva e le dinamiche dei programmi di intrattenimento.”

},

“title_h1”: “Nuovo conduttore per Pomeriggio 5: chi sarà?”,

“title_alternative”: “Il misterioso successore di Myrta Merlino”,

“subtitle”: “Le indiscrezioni sul futuro di Pomeriggio 5 e i nomi in corsa.”,

“meta_title”: “Mistero conduttore Pomeriggio 5”,

“meta_description”: “Il futuro di Pomeriggio 5 si fa incerto: scopri chi potrebbe sostituire Myrta Merlino.”,

“resume”: “Il futuro di Pomeriggio 5 è in fermento con nomi sorprendenti in corsa per la conduzione.”,

“content”: “Contenuto HTML ben strutturato con titoli (