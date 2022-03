Le Donatella in intimo: Giulia e Silvia Provvedi fanno impazzire i fan. Lo sketch è virale.

Le Donatella continuano a fare impazzire i seguaci Instagram. Giulia e Silvia Provvedi hanno condiviso un video in intimo che non è solo seducente, ma anche molto simpatico. Non a caso, hanno fatto il pieno di like e commenti.

Le Donatella in intimo

Giulia e Silvia Provvedi sono molto seguite sui social. I loro contenuti sono diversi, ma quelli in intimo riscuotono sempre un grande successo. Non soltanto per la forma fisica, invidiabile per entrambe, ma anche per la simpatia. Nelle ultime ore, Le Donatella hanno postato un video che le ritrae in intimo e hanno regalato ai seguaci un balletto super seducente, che termina con una gag a dir poco esilarante.

Giulia e Silvia Provvedi: gemelle diverse

Mentre Giulia indossa un completo intimo sexy, Silvia ha optato per uno stile sportivo. L’espressione della gemella bionda è bollente, quelle della mora, invece, è scherzosa. Dal look in mutande e reggiseno si passa a quello in abiti da sera. Le Donatella, anche in questa occasione, scelgono outfit diversi. Giulia preferisce un mini dress di paillette rosso, mentre Silvia una minigonna di pelle nera con una blusa dello stesso colore. La prima è seducente, la seconda è un tantino più remissiva.

Tu che amica sei?

“Tu che amica sei?“: è questa la domanda che Le Donatella pongono ai fan. Il video termina con Giulia seducente come non mai, mentre Silvia, remissiva, incassa il colpo. Il filmato, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like. L’intimo, ovviamente, ha fatto impazzire i seguaci, ma è lo sketch ad averli conquistati.