Le donne afgane all'estero cantano contro la follia della legge talebana

Roma, 28 ago. (askanews) – Circolano in rete diversi video realizzati da donne afgane espatriate che cantano in protesta contro la nuova legge dei talebani che proibisce alle donne di alzare la voce in pubblico.

“Il fiore sboccerà, una primavera di libertà” cantano le donne in un video. “Bandiera del dolce amore sarai verde verde”.

La nuova legge comprende 35 articoli che dettano norme sul comportamento e lo stile di vita, e insiste che i volti, i corpi e le voci delle donne devono essere “coperti” fuori dalle mura di casa.

In un altro video postato sui social, un gruppo di donne scandisce slogan anti talebani e canta, “la mia voce non è una tentatrice, sono le tue orecchie che vogliono essere sedotte. No ai talebani, no ai terroristi, la voce delle donne non deve essere nascosta”, prima di strappare le foto del leader supremo talebano Hibatullah Akhundzada per svelare il logo del loro movimento, “Free People Movement in Exile”.