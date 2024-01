Le donne bloccano una strada a Tel Aviv per il rilascio degli ostaggi

Tev Aviv, 25 gen. (askanews) – Centinaia di manifestanti israeliani, soprattutto donne, hanno bloccato una strada a Tel Aviv durante una manifestazione per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas dopo l’attacco del 7 ottobre. “Non vogliamo che gli ostaggi ritornino come cadaveri”, dice un manifestante.