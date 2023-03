Home > Askanews > Le donne danzano "I will survive" a Parigi contro Macron Le donne danzano "I will survive" a Parigi contro Macron

Parigi, 8 mar. (askanews) – Le donne del movimento femminista “Les Rosies” hanno aderito alla grande manifestazione contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Macron. Per le strade di Parigi si sono esibite in una coreografia sulle note di “I will survive” di cui hanno fatto un testo parodia per denunciare tutte le difficoltà che devono subire le donne legate a questa riforma.

