Dopo i due video che l'accusano di una condotta non consona ad una governante ora le donne finlandesi stanno con Sanna Marin e ballano come lei

Dopo il presunto scandalo che ha portato la premier della Finlandia ad essere “accusata” dall’opposizione e da alcuni cittadini di aver tenuto una condotta poco corretta le donne finlandesi stanno con Sanna Marin e ballano come lei. Perché le donne finlandesi stanno ballando come e “per” Sanna Marin?

Le donne finlandesi stanno con Sanna Marin

Perché la premier era stata filmata in due diverse occasioni private intenta a scatenarsi in una danza liberatoria e poi in “effusioni” con uno sconosciuto nel corso di una stessa “notte brava”. Dalla diffusione di quei video era emerso poi una specie di “scandalo” che aveva portato la premier che in Europa sta corteggiando la Nato a doversi sottoporre ad un test antidroga per dimostrare che li in quelle ore si stava divertendo e non certo con l’aiuto di sostanze.

La riposta: ballano tutte come la premier

E in risposta alle polemiche contro la premier finlandese Sanna Marin proprio in queste ore le donne finlandesi hanno detto la loro su una vicenda che appare decisamente un po’ “codina e retrò”. Perciò stanno pubblicando sui propri account social video in cui ballano e si divertono. E lo fanno esattamente come la loro premier, tutto questo per taggarla poi nei post in cui campeggia la didascalia: “Solidarietà a Sanna”.

Ecco, qui sotto, alcuni dei video caricati online e dedicati a Sanna Marin.