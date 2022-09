Milano, 27 set. (askanews) – Decine di donne iraniane in strada applaudono e agitano l’hijab sopra la testa a Sanandaj, la capitale della provincia del Kurdistan iraniano, mentre manifestano per Mahsa Amini, ragazza curda di 22 anni morta dopo il suo arresto per presunta violazione delle rigide regole iraniane sull’uso dell’hijab.