Le due anime di Eggtronic: microchip e accessori tech di design

Las Vegas, 12 gen. (askanews) – Producono chip e tecnologie con cavo e wireless all’avanguardia, ma anche stilosi accessori per smartphone e tablet. Sono le due anime, una engineering e l’altra retail, della start up modenese Eggtronics. Con il nome di Einova, un brand retail già di successo negli Stati Uniti e che si sta affacciando ora in Italia e in Europa, si sono aggiudicati un Innovation Award al Ces 2023 di Las Vegas con gli accessori Nox e Xilo.

I due prodotti uniscono alla praticità di una veloce ricarica wireless l’eleganza dell’oggetto di design realizzato con materiali pregiati quali il marmo. E in più sono anche una lampada con l’intensità di luce modulabile.

Con il nome Eggtronic la start up propone invece ai player internazionali una serie di tecnologie che combinano alta efficienza con un prezzo competitivo. Tra queste c’è Eden, una tecnologia che permette ad esempio di rendere una soluzione concreta la tv senza fili, come ha raccontato il founder e ceo di Eggtronic, Igor Spinella: “Eden è una tecnologia wireless diversa da qualunque altro competitor.

Di solito ci sono delle bobine che generano un campo magnetico che viene raccolto da altre bobine. Noi abbiamo cambiato completamente l’approccio. Abbiamo deciso di usare il campo elettrico e di raccogliere e trasferirlo con dei fogli conduttivi che trasferiscono energia senza fili. Qui abbiamo creato una demo in cui alimentiamo una televisione, trasferendo centinaia di watt, con totale libertà di posizionamento. Questo è impossibile con le tecnologie concorrenti. Riusciamo ad alimentare una tv o un computer o uno smartphone tutto contemporaneamente e indipendentemente”.

Grazie a Eden si potranno connettere senza cavo vari device, senza quindi avere più la necessità di un luogo fisico fisso dove dislocarli. Il tutto grazie a questi piccoli chip.

“Il cervello dietro ad ognuna delle nostre tecnologie è il controllore integrato. Alla fine che cosa vendiamo ai nostri clienti? Vendiamo un chip, un semiconduttore che è il cervellino che controlla tutte le nostre architetture, tutti i nostri prodotti. Questo pezzettino di silicio è fatto in modo particolare: è un circuito mixed signal, che mescola sia analogico che digitale.

E’ fatto con una tecnologia abbastanza di frontiera e riesce a controllare efficacemente tutte le nostre architetture brevettate e permette tutte le caratteristiche in termini di funzionalità e di prestazioni che ho descritto prima”, ha concluso Spinella.