Le elezioni potrebbero slittare al 25 novembre? Si attende la decisione sul ricorso Cappato

A pochi giorni dal voto, potrebbe cambiare tutto: slittamento al 25 novembre?

In una campagna elettorale ricca di sorprese, i colpi di scena sembrano non essere finiti: le elezioni politiche 2022 potrebbero slittare di due mesi. Infatti, lo scorso 2 settembre 2022 la lista Referendum e Democrazia con Cappato, esclusa dal voto per il mancato riconoscimento delle firme elettroniche, ha presentato ricorso di urgenza contro tale esclusione.

L’avv. Giovanni Guzzetta all’inizio di settembre dichiarò:

“Se il giudice non dovesse accogliere il ricorso, chiederemo di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle elezioni, laddove, come sappiamo, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore costituzionale altrettanto rilevante e cioè per le iniziative referendarie e le iniziative di legge popolare. Si tratterebbe di una violazione, flagrante e paradossale, dell’articolo 3 della Costituzione”.