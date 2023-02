Le escort di Sanremo: "Ecco chi viene da noi in questi giorni del Festival"

Le escort di Sanremo: "Tutto pagato in anticipo più il servizio in camera ed ecco chi viene da noi in questi giorni dedicati al Festival"

Una delle più richieste ha spiegato che nel periodo della kermesse musicale si fanno affari d’oro. Gyuliana, che è stata intervistata dal Fatto Quotidiano, ha detto: “Durante il Festival la situazione è diversa dal punto di vista economico. Noi escort chiediamo di più e lavoriamo di più.

Ma bisogna “potersi permettere le spese di viaggio, vitto, alloggio”. La testata spiega che lei era a Sanremo durante il Festival di due anni fa prima della pandemia e che ha messo a budget spese per cinque giorni da recuperare.

Due anni fa aveva “fatto la valigia e sono tornata a casa contenta”.

“Pubblico, professionisti ed anche giornalisti”

Ma come funziona? La formula è “quella del tutto pagato in anticipo più il “servizio in camera”. A Sanremo ci sono escort che “al Festival sono di casa”. Hanno pied-à-terre a Montecarlo e “agganci per inviti alle serate importanti”. Ma chi sono i clienti nei giorni del Festival? Fra loro non mancano “persone del pubblico dell’Ariston ma di certo non i cantanti, i musicisti, i dirigenti”.

E in chiosa: da noi “vengono tutti, come avviene in qualsiasi città, operatori, professionisti, anche giornalisti”.