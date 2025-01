Le esequie di Jean Marie Le Pen: il gotha dell'RN a La Trinité sur Mer

La Trinité sur Mer, 11 gen. (askanews) – Una cerimonia con la famiglia, i fedelissimi del partito Rassemblement National, le figlie Marine e Marie-Caroline: le esequie di Jean Marie Le Pen si sono svolte nella chiesa di San Giuseppe a La Trinité sur Mer, sua cittadina natale in Bretagna, località turistica che d’inverno conta 1700 residenti. Cerimonia privata per il leader storico dell’estrema destra francese, morto il 7 gennaio a 96 anni; ovvero non aperta al pubblico, i partecipanti erano circa 200.

Si chiude un’era: finché il patriarca del Front National era in vita, erano più forti i ricordi del partito che ha fondato, con i suoi discorsi provocatori, la devozione alle radici fasciste, l’aperto antisemitismo, la celebre frase sui forni crematori dettaglio della storia.

Un’immagine che la figlia Marine ha molto lavorato per addolcire, senza rinunciare alla retorica anti immigrazione e anti europeista ma professando la sua adesione ai valori democratici.

Nonostante il cielo coperto e freddo, già dalla fine della mattinata qualcuno era arrivato nella speranza di seguire i funerali, fermato dalle barriere innalzate attorno alla chiesa per evitare ogni rischio di incidente. Imponente anche la presenza della polizia.

“Sono venuto per rendere omaggio a un uomo politico che ho molto ammirato tutta la vita, che per me ha contato molto” dice Dominique Bally, ex direttore commerciale.

“Sono venuta apposta da Nantes per vedere il funerale anche se non credo che potrò entrare alla cerimonia” dice Martine Rello, infermiera. “Vengo più per vedere dei personaggi famosi che per la politica”.

“Ho sempre seguito le sue idee e adesso seguo la figlia” dice Stephane Arhuis, autista. “Sono venuto anche perché abito qui vicino”.

E infine un militante del Rassemblement National, Bernard Boiché, imprenditore in pensione, dice “era un grand’uomo. Tutto il contrario di quello che si sente in tv, alla radio, eccetera eccetera. Era un uomo molto simpatico, facile da avvicinare. Certo spesso era sarcastico, ma era un uomo molto simpatico che difendeva la Francia e i francesi”.

Jean Marie Le Pen, come da sue ultime volontà, riposerà nella cappella di famiglia nel cimitero di La Trinité sur Mer, sicuramente in futuro meta di pellegrinaggi.