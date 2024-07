Le ferrovie giapponesi hanno assunto un robot umanoide

Tokyo, 4 lug. (askanews) – Un robot umanoide è il nuovo dipendente della West Japan Railway con il compito di occuparsi della manutenzione della rete ferroviaria.

Il robot è montato su un camioncino che gli permette di raggiungere qualsiasi punto fino a 12 metri di altezza: un operatore nella cabina lo comanda seguendo i movimenti dalle telecamere piazzate sugli occhi.

Per ora, il compito principale del robot sarà quello di tagliare i rami degli alberi lungo le rotaie e di verniciare i telai metallici dei cavi sopra i treni, ma è in grado anche di trasportare fino a 40 chilogrammi, tenere un pennello per dipingere o usare una motosega.

La tecnologia aiuterà a colmare le carenze di manodopera in un Giappone e a ridurre gli incidenti, come le cadute o le scosse elettriche.