Le figlie di Pelé rompono il ghiaccio: "Non è in fin di vita"

Sulle condizioni di Pelé intervengono le figlie. Il calciatore sembra che non sia in fin di vita.

Pelé sembra non essere terminale come dicevano alcuni giornali brasiliani nella giornata di sabato 3 dicembre 2022.

Le figlie hanno smentito le cattive condizioni di salute del padre affermando che sta comunque male ma non è in fin di vita.

La prima a parlare è stata Kely, la quale ha dichiarato che il padre ha preso il Covid-19 ed è stato attaccato ai polmoni. Non sta facendo le cure palliative ma una cura antibiotica. Ecco le parole di Kely:

“Circa tre settimane fa ha preso il Covid. È vaccinato, ma a causa dei farmaci antitumorali, della chemioterapia, è fragile e ha avuto un’infezione ai polmoni. Ecco perché è andato in ospedale, a causa dell’infezione polmonare. È grave, perché ha una certa età e sta curando il cancro. È sotto antibiotici e quando si riprenderà tornerà a casa”.

Anche l’altra figlia, Flavia, ha affermato:

“In ospedale è assistito meglio ma non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio. Essendo una persona con una salute più delicata, è meglio che stia in ospedale. È molto ingiusto dire che è in uno stato terminale, con cure palliative. Non è così”.

Poi ha aggiunto un commento personale:

“Più di chiunque altro, non vogliamo che quel momento arrivi. Certo, un giorno accadrà, ma non è adesso, non c’è bisogno di essere allarmati anticipando una situazione che ora non esiste. Non ha dolore da nessuna parte. Questo tipo di cancro non porta dolore. Solo chi ha il cancro alle ossa ha dolore. Ce l’ha nel colon”.

Pelé tranquillizza tutti

A rasserenare le preoccupazioni degli amanti del calcio e dello sport in generale è stato Pelé in persona che, sui social network ha raccontato un aneddoto di quando era impegnato nel Mondiale in Svezia nel 1958. Il campione brasiliano ha poi fatto gli auguri alla sua nazionale dicendo che la seguirà in ogni partita.