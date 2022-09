Le figurine Panini diventano monete, emessa serie limited edition

Roma, 22 set. (askanews) – Per la prima volta nella storia la forma di una moneta da collezione è rettangolare e ricalca esattamente quella di una figurina. È stata presentata oggi, al Museo della Zecca di Roma, la moneta della Serie Eccellenze Italiane dedicata alle Figurine Panini.

Emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si inserisce nella Collezione Numismatica 2022.

La moneta è realizzata in argento, del valore nominale di 5 euro Fior di Conio, con una tiratura di 10.000 pezzi in tutte le sue versioni: bianca, rossa e verde.

E’ poi disponibile anche un set completo delle tre monete in una tiratura di 7.000 pezzi.

Il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Antonio Palma: “E’ un momento di grande gioia perché le figurine Panini rappresentano un sogno, un sogno per tutti noi e hanno inciso profondamente sulla storia e sul costume collettivo degli italiani e anche oggi sono straordinariamente presenti, e rappresentano uno strumento di comunicazione tra generazioni.

E questo è importante”.

Sul dritto della moneta è rappresentata una figurina Panini raffigurante un campo di calcio su cui si evidenzia, al centro, un calciatore in rovesciata, marchio caratteristico degli album Panini. In basso, a sinistra, un lembo rialzato della figurina scopre una texture in cui si alternano la scritta “Panini” e il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Sul rovescio è rappresentata una figurina Panini raffigurante un campo di calcio su cui si stagliano il logo ufficiale “Panini”, la data 2022, anno di emissione della moneta, la scritta “Calciatori” e il valore “5 euro”.

L’artista incisore Annalisa Masini ha coniugato passione con professionalità: “Quando ero piccola avevo questa passione, mi è ritornata in mente la mia infanzia con questa tematica”.

Le monete sono acquistabili al costo di 50 euro singolarmente, e di 135 euro nella versione cofanetto.