Le forze israeliane cacciano palestinesi venuti a raccogliere olive

Ramallah, 18 ott. (askanews) – Le forze israeliane hanno disperso un gruppo di palestinesi nel villaggio cisgiordano di Kubar, a nord-ovest di Ramallah, durante una disputa sulla raccolta delle olive con i coloni. Un agricoltore palestinese ha dichiarato che l’esercito ha aperto il fuoco contro i contadini nonostante un’ordinanza del tribunale che consentiva loro di raccogliere le olive.

“Siamo venuti in seguito alla decisione della Corte Suprema israeliana, secondo cui questo colono chiamato Ghazal, responsabile dell’avamposto, non può impedire alla gente di entrare nei propri uliveti, nonostante ci sia un cancello. Siamo quindi venuti oggi per far rispettare questa ordinanza e raccogliere le olive benedette” racconta l’agricoltore palestinese Fahd Abu al-Haji. “Però quando siamo arrivati a questo maledetto cancello, voi giornalisti avete visto con i vostri occhi come hanno aperto il fuoco contro di noi. Così, mentre in tribunale affermano una cosa, sul terreno le loro azioni raccontano tutt’altra storia”.