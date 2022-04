Le forze ucraine si preparano all’assalto russo nel Donbass

Roma, 6 apr. (askanews) – Da quando la Russia ha annunciato la sua intenzione di concentrarsi sulla “liberazione” del Donbass, i residenti della regione mineraria in Ucraina, in gran parte abbandonata, vivono con timore, preparandosi a un improvviso assalto. Hanno costruito posti di blocco militari e cercano di convincere le persone a evacuare la zona.

“Al momento tutti sono tesi, tutti aspettano che accada qualcosa, ma in realtà non sanno cosa stanno aspettando – dice Artur Nazarov, di Bogorodychne – ci sono molte persone anziane, non vogliono andarsene, sono attaccate alle loro abitudini”.

“Siamo pronti a combattere gli invasori russo-fascisti che sono venuti nella nostra terra con la spada dal 2014 – spiega un tenente dell’esercito ucraino che ha voluto restare anonimo – come ho detto, chi viene con la spada morirà con la spada. La federazione russo-fascista è venuta nella nostra santa terra ucraina con la spada, quindi tutti moriranno qui con la spada”.

Alcuni fanno previsioni sull’attacco. Andrii Bezruchko, ufficiale della difesa territoriale, racconta:

“Nel 2014 il 12 aprile Slovyansk è stata catturata da un gruppo di forze speciali russe e secondo le informazioni disponibili vogliono onorare questo anniversario prendendo Slovyansk entro questa data”

Alcune città sono completamente isolate perché i ponti di collegamento sono stati distrutti.

Quelli rimasti, assicurano i soldati, verranno fatti saltare quando entreranno gli invasori.

(Immagini Afptv)