Le Frecce Tricolori festeggeranno i 60 anni il 18 e 19 settembre

Rivolto, 25 ago. (askanews) – Le “Frecce tricolori” festeggeranno il loro 60simo anniversario all’aeroporto di Rivolto (Ud), dove ha sede il 313esimo Gruppo addestramento acrobatico, il 18 e il 19 settembre 2021 e lo farà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19.

L’Aeronautica Militare sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per lo Show che sarà trasmesso in diretta Tv da Rai 1 il 18 settembre e in streaming sui canali social e internet dell’Arma azzurra in entrambe le giornate.

Il pubblico “in presenza” sarà limitato; potrà accedere alla base di Rivolto solo chi si sarà registrato sul sito web freccetricolori60.it, a partire dal 2 settembre e avrà ottenuto uno speciale QR Code d’ingresso che, comunque, dovrà essere presentato assieme al Green pass, pena il divieto d’accesso.

Da sessan’ anni le Frecce Tricolori, attualmente al comando del tenente colonnello Gaetano Farina (Pony 0) con il maggiore Stefano Vit come capo formazione (Pony 1) sono il simbolo del “made in Italy” nel mondo, con orgoglio rappresentano i valori, la tecnologia, la competenze e la capacità di fare squadra dell’intera Aeronautica Militare.

E sono pronte, ancora una volta, a emozionare e unire tutti gli italiani sotto il verde, bianco e rosso del nostro tricolore.

Per l’anniversario, gli Mb-339 PAN della pattuglia sono stati dotati di una nuova livrea, realizzata dal designer aeronautico modenese Mirco Pecorari, con l’applicazione sulle derive degli aeroplani dei simboli delle precedenti pattuglie acrobatiche di reparto che hanno preceduto la nascita delle Frecce Tricolori: Cavallino rampante, Getti tonanti, Tigri bianche, Diavoli rossi e i Lanceri neri.