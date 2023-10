Le gemelline di panda Rui Bao e Hui Bao fanno impazzire la Corea

Seul, 12 ott. (askanews) – Si chiamano Rui Bao, “tesoro saggio”, e Hui Bao, “tesoro splendente” sono due cucciole di panda nate nel parco Everland, vicino alla capitale Seul, il 7 luglio. Le gemelline sono state presentate al pubblico ed è stato rivelato il loro nome al pubblico. In Corea del Sud è scoppiata la mania per la nuova coppia di cuccioli di panda gigante: basti pensare che circa mezzo milione coreani hanno contribuito a scegliere nomi tramite votazioni online. Una manciata di fortunati fan ha potuto assistere in presenza alla cerimonia di battesimo.

Ai Bao e Le Bao, i genitori delle gemelle, sono arrivati in Corea del Sud nel 2016 come dono statale del presidente cinese Xi Jinping. Nel luglio 2020, la coppia ha dato alla luce una figlia, Fu Bao, il primo panda gigante nato in Corea del Sud tramite allevamento naturale.

La Cina utilizza da tempo la “diplomazia del panda”, regalando animali a vari paesi, spesso per promuovere i propri obiettivi di politica estera. Pechino presta i panda solo agli zoo stranieri, che di solito devono restituire i cuccioli entro pochi anni dalla nascita per farli aderire al programma di allevamento del paese.