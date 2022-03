Le Iene, Alex Belli e Delia Duran perdono la pazienza per l'insistenza dell'inviato Stefano Curtis.

Alex Belli e Delia Duran sono stati intercettati da Le Iene durante la prima notte insieme dopo la reclusione al GF Vip. In un primo momento, l’attore e la modella venezualana sono stati allo scherzo, poi hanno perso la pazienza perché l’inviato del programma stava interrompendo la loro ritrovata unione “alchemica“.

Le Iene: Alex Belli e Delia Duran beccati in albergo

Finito il GF Vip, Alex Belli e Delia Duran si sono fiondati in albergo per recuperare i due mesi di astinenza. I due hanno deciso di tornare ad essere una coppia “normale” e non vedevano l’ora di stare a tu per tu, senza un copione da dover rispettare. Un inviato de Le Iene, Stefano Curtis, ha pensato bene di rompere le uova nel paniere e si è presentato nell’hotel dove stavano trascorrendo la prima notte d’amore.

Ha bussato insistentemente alla loro camera e i due sono stati costretti ad aprire. In un primo momento, sia Alex che Delia si sono mostrati cortesi e hanno risposto a tutte le domande. Quando l’inviato ha fatto capire di non essere intenzionato a levare le tende, però, hanno perso la pazienza.

Alex e Delia perdono la pazienza

Belli e la Duran, dopo due mesi di astinenza, si stavano abbandonando alla passione.

Non a caso, l’inviato de Le Iene, fuori dalla porta della loro stanza, ha documentato “gemiti” e “schiaffi” sul lato B. Nonostante la porta sbattuta in faccia più e più volte, Curtsi ha continuato a bussare insistentemente. Ad un certo punto, è intervenuta anche l’assistente di Alex, tale Stella Starlight, che ha chiesto a Le Iene di lasciare in pace l’attore. Niente da fare, l’inviato è rimasto fuori dalla porta, con tanto di sedia.

Neanche l’intervento del direttore dell’albergo ha intimidito lo staff del format di Davide Parenti. Belli e la Duran, quindi, hanno perso la pazienza. La modella ha tuonato:

“Sono due mesi che non faccio l’amore e tu vieni a interrompere”.

A lei ha fatto eco il marito, che potrebbe tornare al GF Vip 7:

“Ci avete veramente spaccato, io sono qua con la Duran e voi mi dovete rompere i co*****i dopo due mesi e mezzo che non la vedo. L’unico vero amore indissolubile è Delia Duran”.

L’inviato de Le Iene cacciato dall’hotel

A questo punto è intervenuto nuovamente il direttore dell’hotel che ha accompagnato all’uscita l’inviato de Le Iene. Quest’ultimo, alla fine della fiera, ha levato le tende, mentre Alex continuava a sbraitare: “Avete rotto i co…davvero. Non ce le faccio più. Bussare in continuazione“.