Nell’ultima puntata de Le Iene, grazie ad un servizio di Veronica Ruggeri, si è parlato del piacere femminile.

Belen Rodriguez, di tutta risposta, ha finto un orgasmo in diretta tv, scatenando la reazione di Teo Mammucari.

Le Iene, Belen finge l’orgasmo: la reazione di Mammucari

Nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 22 novembre, è andato in scena un servizio sul piacere femminile. A nove influencer è stato proposto di testare in diretta tv un nuovo vibratore americano che, con doppia stimolazione, promette di arrivare all’orgasmo in soli 30 secondi.

Quasi tutte le donne che hanno accettato di mettersi alla prova ne sono uscite insoddisfatte. Dopo il servizio, Belen Rodriguez ha finto di avere un orgasmo e la reazione di Teo Mammucari non si è fatta attendere.

Belen e Mammucari: lo sketch è esilarante

Mammucari, deluso dalla recitazione di Belen, ha tuonato:

“Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo… ah! Uh! E invece… Sembravi una mucca che fa la ca**a su un sasso. Una cosa brutta, una capretta“.

La Rodriguez è scoppiata a ridere e ha risposto:

“Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”.

Le dichiarazioni di Belen sulla masturbazione

Non è la prima volta che Belen parla della masturbazione femminile a Le Iene. Qualche settimana fa, la Rodriguez ha confessato che qualche volta si concede un po’ di sano piacere in solitaria ed è contenta che oggi si stia combattendo questo tabù.