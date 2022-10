Le Iene, Belen incontra la sua sosia: cos’è successo

Durante un esperimento a Le Iene Belen Rodriguez ha incontrato una sua sosia. Tutto quello che c'è da sapere.

A Le Iene Belen Rodriguez si è sottoposta ad un interessante esperimento durante il quale ha avuto modo di incontrare una ragazza in tutto e per tutto simile a lei.

Belen: la sosia

A Le Iene Belen Rodriguez si è prestata ad un interessante esperimento al Museo della Scienza e della Tecnica, dove ha potuto incontrare fan e detrattori e avere con loro un faccia a faccia.

In molti hanno chiesto alla showgirl consigli per la loro autostima, oppure si sono sfogati con lei per alcune questioni relative alla loro vita o alla loro carriera. Non è mancato anche chi ha riportato alla showgirl alcuni insulti (come quelli che spesso le vengono rivolti via social), ma Belen ha reagito con autoironia e apparente spontaneità. Durante l’esperimento la showgirl argentina ha avuto anche modo d’incontrare una ragazza dall’aspetto molto simile al suo.

“I miei amici più mi truccavo e più mi dicevano guarda che assomigli a Belen. Dicevo ma stai scherzando? E da lì ho iniziato a fare le tue imitazioni. E spero che anche tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti”, ha detto la ragazza alla modella argentina durante l’esperimento svolto al Museo. Belen l’ha accolta con il sorriso, ma durante l’esperimento non ha proferito parola.

Le novità della showgirl

La showgirl di recente ha acquistato una nuova casa con Stefano De Martino e in tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere se prima o poi i due allargheranno ulteriormente la famiglia. Al momento sulla questione tutto tace e i due mantengono il massimo riserbo sulla questione.