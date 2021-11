Le Iene: ecco le anticipazioni della puntata del 26 novembre 2021

Curiosi di scoprire le anticipazioni della puntata del 26 novembre 2021 de "Le Iene"? Allora non vi resta che leggere quest'articolo

Nella prima serata di venerdì 26 novembre 2021 sarà trasmesso su Italia 1, il secondo appuntamento settimanale con Le Iene, che in quest’occasione sarà condotto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Scopriamo tutte le anticipazioni in merito agli argomenti che saranno trattati nella puntata del 26 novembre 2021 a Le Iene.

Le Iene, anticipazioni del 26 novembre 2021: il caso Nuova Iside

Nella puntata di venerdì 26 novembre 2021 de Le Iene, Giulio Golia tornerà a parlare del discusso caso della Nuova Iside, il peschereccio scomparso e poi trovato a largo di San Vito Lo Capo (Pa) nel maggio del 2020 con a bordo tre marinai, trovati poi morti in mare.

Saranno mandati in onda alcuni momenti del processo sul caso che è stato avviato nella giornata di martedì 23 novembre 2021 e alcune interviste ai familiari delle vittime della Nuove Iside, che si dichiarano pronti a tutto per ottenere giustizia e verità per i loro cari scomparsi in circostanze ancora tutte da chiarire.

Le Iene, anticipazioni del 26 novembre: la presunta truffa documentata da Pelazza

Nella puntata di venerdì 26 novembre 2021, sarà mandato in onda un servizio di Luigi Pelazza, il quale si è occupato della presunta truffa ai danni di un anziano 83enne che vive a Gioia del Colle, provincia di Bari.

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni, pare che l’uomo protagonista di questa bizzarra vicenda, dopo una vita intera passata a lavorare abbia depositato un’ingente cifra economica in banca per un ammontare di circa 700 milioni delle vecchie lire; dopo aver accumulato per molti anni il “tesoretto”, l’uomo recandosi presso la sua banca di sempre con l’intento di ritirare il denaro e fare una sorpresa ai familiari, ha invece scoperto che dei suoi soldi non c’è alcuna traccia e che il suo conto è stato chiuso con una firma che a suo dire non è la sua.

A Le Iene, l’83enne ha spiegato che era solito affidare i suoi risparmi sempre allo stesso impiegato bancario e che quest’ultimo gli rilasciava sempre delle ricevute per l’avvenuto versamento. Non ci resta dunque che attendere la messa in onda della puntata per scoprire di più su questo caso.

Le Iene, anticipazioni del 26 novembre 2021: il caso Pantani

Nella puntata di venerdì 26 novembre 2021 si continuerà a parlare anche del caso che riguarda la morte del ciclista Marco Pantani, alla luce dei recenti sviluppi in merito alla prosecuzione delle indagini decisa dalla Procura di Rimini.

Il servizio di Alessandro De Giuseppe, che andrà in onda nella prima serata di venerdì 26 novembre 2021, mostrerà una testimonianza inedita sulla vicenda e analizzerà alcune delle principali incongruenze che caratterizzano il complesso caso.