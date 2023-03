Le Iene, Ermal Meta sugli sbarchi in Italia: "Siate gentili, tra quelle vite c'era anche la mia"

Ermal Meta, ospite de Le Iene, ha portato in scena un monologo commovente, la storia del ‘suo’ arrivo in Italia. Il cantante ha lanciato un importante appello agli italiani.

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, Ermal Meta ha portato in scena un toccante monologo. Partendo dalla storia del ‘suo’ arrivo in Italia, ha parlato degli sbarchi e dei sentimenti che muovono i migranti a fuggire dalla loro terra. Ermal Meta, partendo dal vissuto di sua madre, ha esordito:

“Quella donna non si fidava di nessuno. Un giorno, per strada, uno sconosciuto la avvicina e le dice che ha sentito delle cose, cose orribili che stanno per succederle. Lei si spaventa, ma gli crede. Del resto ad una donna senza marito a quei tempi poteva accadere di tutto”.

Ermal Meta ha proseguito:

“Lo sconosciuto le consiglia di andare via, ma lei non sa come fare. Lui si offre di pagare di tasca sua un passaporto straniero, tedesco. Non vuole niente in cambio. Le chiede solo delle fototessere. Quando lei gli domanda perché la sta aiutando, lui le risponde che non lo fa solo per lei, ma anche per i suoi figli. Andare alla polizia è inutile e lo sa fin troppo bene”.

E’ così che la mamma dell’artista tenta il tutto per tutto e abbandona la sua terra. Ermal ha raccontato che sua madre lascia i figli a casa con tanta speranza nel cuore. L’arrivo in Italia, però, è più difficile di quello che immaginava.

Ermal Meta ha proseguito: