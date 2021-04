Le Iene, l’assenza di Alessia Marcuzzi: il marito è positivo al Covid-19

Alessia Marcuzzi non sarà in studio nella puntata de Le Iene di domani, 13 aprile. Il motivo è legato ai protocolli anti-Covid.

Nella puntata di domani, 13 aprile 2021, de Le Iene, in onda su Italia Uno, non sarà presente Alessia Marcuzzi. Come mai? Ovviamente anche in questo caso c’entra il Covid-19: il marito della Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, la settimana scorsa è risultato positivo al tampone molecolare.

L’annuncio arriva direttamente dalla conduttrice sul suo profilo Twitter.

Alessia Marcuzzi sarà assente a Le Iene, suo marito è positivo al Covid

Dal post della Marcuzzi emerge subito che il marito si è isolato e che per ora non sta bene, sembra non avere sintomi da Covid.

La stessa Alessia Marcuzzi si è ovviamente sottoposta immediatamente a due tamponi, risultando fortunatamente negativa.

“Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”.

Da ricordare, purtroppo, che per la Marcuzzi è l’ennesimo stop causato dall’allarme Coronavirus. Già a fine ottobre, infatti, la conduttrice si era già assentata dalla trasmissione, a seguito dei risultati pochi chiari dei test anti-Covid.

E, come se non bastasse, due settimane prima dell’avvio di stagione aveva dovuto fare il tampone in via precauzionale.