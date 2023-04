Le Iene, LDA: "Bullizzato perché figlio di Gigi D'Alessio, ma non reagivo"

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, ha confessato di essere stato vittima di bullismo perché figlio di uno dei cantanti italiani più famosi, ovvero Gigi D’Alessio.

Le Iene: LDA bullizzato perché figlio di Gigi D’Alessio

Nel corso di un’intervista a Le Iene, LDA ha parlato della sua carriera da cantante, nata grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Prima del suo debutto era soltanto il figlio di Gigi D’Alessio, mentre oggi è conosciuto anche per la sua musica. Eppure, il cognome che porta gli ha creato parecchi problemi, soprattutto in passato. Luca, infatti, è stato bullizzato proprio perché “figlio di”. L’ex talento di Amici ha raccontato:

“Quando ero piccolo mi lasciavano sul banco la separazione dei miei genitori, poi mettevano sempre in mezzo questa cosa del ‘figlio di Gigi D’Alessio’, ‘napoletano’. Mi inca**avo ma non reagivo“.

LDA: dal bullismo alla paranoia del cognome

I tempi del bullismo, fortunatamente, sono passati e LDA sogna in grande. Tra 10 anni si vede “al Diego Armando Maradona, al mio concerto“, ma è consapevole di dover lavorare molto affinché ciò possa avvenire. Proprio per distinguersi dal padre Gigi, Luca ha utilizzato un nome d’arte. Ha raccontato:

“Non uso il mio cognome perché mi era venuta la paranoia, quindi ho scelto LDA. Sono la dimostrazione che anche da ‘figlio di’ puoi fare qualcosa. Ho capito che volevo cantare a 14 anni, avevo paura di dirlo. Quando lo dissi a papà mi misi a piangere, credevo fosse sbagliata questa cosa”.

LDA: un grazie a Maria De Filippi

LDA sente il peso della carriera del padre sulle spalle, ma non per questo si tirerà indietro. Crede nella sua musica e farà di tutto per costruirsi un futuro che sia solo ed esclusivamente suo. Ha concluso ringraziando colei che gli ha consentito di emergere: