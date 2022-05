Le Iene, outfit mozzafiato per Belen Rodriguez

Nel corso della puntata di mercoledì 11 maggio 2022 Belen Rodriguez ha sfoggiato un outfit che non è passato inosservato.

Mercoledì 11 maggio 2022 è andata in onda, in prima serata su Italia Uno, una nuova puntata de Le Iene con al timone Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Una puntata particolarmente attesa, con la presentatrice che ha sfoggiato un outfit che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

Le Iene, la puntata di mercoledì 11 maggio 2022

Mercoledì 11 maggio 2022 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene con al timone di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Tanti i servizi in onda, con il titolo del primo servizio di Roberta Rei che è stato “il fan che nessuna ragazza vorrebbe avere”. Alcune ragazze particolarmente seguite sui social, infatti, hanno dovuto fare i conti con un follower che con il passare del tempo si è rivelato molesto.

Le Iene, il look di Belen Rodriguez

Proprio come successo nel corso delle precedenti puntate, anche in occasione della puntata andata in onda mercoledì 11 maggio 2022 l’attenzione del pubblico è ricaduta sull’outfit della conduttrice del programma.

Per l’occasione, ricordiamo, Belen Rodriguez ha sfoggiato un abito lungo di colore bianco e uno spacco vertiginoso. Un outfit che ancora una volta ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico a casa.