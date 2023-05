Le Iene, pensionato ripara una buca, ma riceve una multa: trovato l'accordo con l'amministrazione

Da Barlassina, un comune di poco meno di circa 6800 abitanti arriva una storia per certi versi surreale. Al signor Trenta, un pensionato, è stata comminata una sanzione per aver riparato una buca stradale con del catrame. La troupe de Le Iene si è interessata al caso e si è recata nella cittadina per fare luce sulla dinamica di ciò che è successo. Questa storia ha comunque un risvolto.

Le Iene, pensionato ripara una buca e viene sanzionato: “Ho fatto la segnalazione, ma sono passati giorni senza risposta”

La vicenda è iniziata con una segnalazione fatta al signor Trenta. Il pensionato gestisce un gruppo Facebook dove vengono raccolte le richieste di centinaia cittadini. Queste vengono diramate a chi di dovere come ad esempio i vigili urbani, ma in questo caso il pensionato ha dovuto attendere parecchio, quindi si è rivolto alla stampa locale, infine il passaggio successivo: “Ho scritto anche una pec al prefetto e ai carabinieri”, ha spiegato.

“Trovato l’accordo con l’amministrazione”

L’inviata de Le Iene ha interpellato in prima battuta il comandante dei vigili urbani. Sulla buca riparata dall’anziano ha spiegato che “il buco” non andava a costituire un pericolo alla sicurezza in quanto era un avvallamento stradale. Si è recata dal sindaco che non ha avuto un approccio molto diverso dal primo, tanto da arrivare a smentire che il provvedimento fosse punitivo nei confronti del pensionato, infine l’accordo con il comune: la multa pecuniaria è stata convertita in lavori socialmente utili: “Magari insegnerò loro a fare qualcosa”, ha concluso il signor Trenta.