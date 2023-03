Le Iene, rientra Belén Rodríguez: "Ho avuto bisogno di fermarmi"

«Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia». Belén Rodríguez rientra a Le Iene nella puntata di martedì 21 marzo dopo l’assenza di una settimana fa e ironizza sui problemi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla conduzione del programma ideato da Davide Parenti. È mancata per motivi di salute, a sostituirla è stato l’attore Claudio Santamaria.

Santamaria ha spiegato l’assenza di Belén

A spiegare l’assenza di Belén Rodríguez nella puntata de Le Iene in onda martedì 14 marzo è stato Santamaria: «Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belén Rodríguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è: Belén non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”, aveva annunciato l’attore in apertura della scorsa puntata.

Belén pronta a riprendere la conduzione del programma

Dopo la promessa (mantenuta) di guardare la trasmissione da casa, Belén ha rispettato anche quella di tornare al più presto negli studi televisivi de Le Iene. E infatti è già tornata, in forma e pronta a riprendersi il suo posto.