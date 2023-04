Le Iene, Rocco Hunt: "Alcune parole mi hanno ferito più di una coltellata"

"Non possiamo fare finta di nulla, non si fa pace con i missili", così Rocco Hunt in un monologo quanto mai toccante a Le Iene.

Il cantante Rocco Hunt è stato uno degli ospiti della puntata de Le Iene andata in onda martedì 11 aprile. L’artista che ha presentato nei giorni scorsi il singolo “Non litighiamo più”, è stato protagonista di un monologo tanto intenso, quanto significativo. Al centro della sua riflessione le parole che feriscono, che fanno male e che riescono perfino a cambiare una vita intera: “Alcune parole mi hanno ferito più di una coltellata”, ha rivelato in diretta.

Le Iene, il monologo di Rocco Hunt: “Basta una parola per cambiare una vita intera”

Il cantante ha esordito: “Questo mondo produce troppe parole. Alcune mi hanno ferito più di una coltellata, altre mi sono rimaste come un marchio sulla pelle. Quattr’occhi […], terrone, sei una me**a. A volte sganciare parole nascosti dietro ad un profilo fake ci fa sentire meglio, ma non pensiamo che dall’altro lato possa esserci una persona che sta combattendo la sua battaglia di cui non sappiamo nulla”.

“Che mondo sarebbe se la gente non dovesse litigare più?

Infine Rocco Hunt ha proseguito aggiungendo: “Che mondo sarebbe se non dovessimo litigare più? Non litigare per difendere il colore propria pelle o addirittura morire per un pallone che rotola dentro un campo da calcio o se un amore è finito perché quando diventa tossico è meglio perderlo. Da piccoli giocavamo a fare alla guerra, ma adesso abbiamo capito che la guerra non era un gioco… una parola di troppo ha fatto perdere la vita ad un ragazzo innocente, ucciso da una pallottola. Una parola di troppo ha fatto morire una donna, moglie e madre uccisa con violenza davanti alle mura di casa sua. Basta una parola per cambiare una vita intera […] questa volta non possiamo fare finta di nulla, non si fa pace con i missili”.