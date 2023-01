Le Iene, Teo Mammuccari non è presente in studio: qual è il motivo?

Le Iene, Teo Mammuccari non è presente in studio: qual è il motivo?

Le Iene, Teo Mammuccari non è presente in studio: qual è il motivo?

Il conduttore romano non è presente nello studio de Le Iene: non sarebbe chiaro il motivo.

La puntata de Le Iene, andata in onda martedì 24 gennaio è iniziata con un’assenza che si è fatta sentire parecchio.

Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso in studio da sola. Con lei non c’era il collega Teo Mammuccari. Non ci è dato sapere, per il momento, quale sia stato il motivo per il quale Mammuccari abbia dato “forfait”.

Le Iene, Teo Mammuccari assente in studio: Belen conduce da sola

In queste ore stanno paventando diverse ipotesi su cosa possa aver trattenuto Mammuccari dal prendere parte alla conduzione del programma.

Stando a quanto si apprende da Tvblog, pare che il conduttore romano non abbia problemi di salute. Nemmeno i profili social del conduttore ci dicono qualcosa di più: insomma, per il momento la questione rimane un “mistero”. Non si esclude, tuttavia, che nelle prossime ore ci possa venir data qualche informazione in più.

Il saluto di Belen a Mammuccari

Anche chi ha aspettato l’inizio della puntata de Le Iene per scoprire cosa è successo a Teo Mammuccari è rimasto in qualche modo deluso.

La conduttrice argentina si è limitata a fare il suo ingresso, accolta come sempre dal pubblico in sala. Una volta arrivato al centro dello studio ha comunque salutato il suo collega, annunciando dunque che nel corso della serata avrebbe condotto da sola. Quello che per ora è certo è quanto sia strano che un conduttore non vada in onda senza rivelarne la causa.