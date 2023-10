Le immagini aeree delle devastazioni del terremoto in Afghanistan

Kashkak, 9 ott. (askanews) – Queste immagini aeree, condivise sui social media dal Ministero della Difesa dell’Afghanistan mostrano la devastazione nelle aree colpite dal forte terremoto che ha interessato l’ovest del Paese sabato, che ha causato la morte di almeno 2.000 persone.

Il sisma, con epicentro a 40 chilometri a nord-ovest di Herat, ha avuto una magnitudo di 6,3.

I soccorritori sono ancora all’opera per cercare eventuali sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che sono state colpite più di 11.000 persone, mentre l’ONU ha riferito che almeno 11 villaggi sono stati completamente distrutti.

La maggior parte delle case rurali in Afghanistan sono fatte di fango e pali di supporto in legno e spesso in piccole case vivono diverse generazioni di un nucleo familiare. Il che significa che disastri come il terremoto di sabato possono letteralmente annientare intere comunità locali.

Con l’arrivo dell’inverno, fornire riparo ai residenti sarà una sfida importante per il governo talebano dell’Afghanistan che è tornato al potere dall’agosto 2021 dopo il ritiro definitivo degli Stati Uniti dal Paese, piombato in una grave crisi umanitaria anche per le non proprio serene relazioni internazionali che i talebani hanno con la maggior parte delle organizzazioni umanitarie.

