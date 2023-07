Le immagini da vicino dell'incendio a Ciampino in un deposito rifiuti

Ciampino, 29 lug. (askanews) – In queste immagini della Protezione civile si coglie la violenza dell’incendio scoppiato a Ciampino in un deposito di rifiuti.

La Protezione civile regionale del Lazio sta fornendo supporto alle attività di spegnimento ancora in corso in Via Enzo Ferrari.

In casi come questo, sulla base di una collaborazione oramai consolidata da tempo, la protezione civile regionale fornisce supporto ai Vigili del Fuoco impegnati nell’opera di spegnimento mediante la messa a disposizione di acqua destinata a rifornire le loro autobotti posizionate direttamente sul fronte dell’incendio.

Al momento sono pertanto presenti sul posto quattro mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio che complessivamente garantiscono l’erogazione di circa 80 mila litri di acqua (una autobotte da 40mila litri, una da 20mila litri, una da 14mila litri ed una da 8mila litri).