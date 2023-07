Le immagini dei centri commerciali saccheggiati in Francia

Le immagini dei centri commerciali saccheggiati in Francia

Roma, 1 lug. (askanews) – Si raccolgono i cocci in Francia, letteralmente: le immagini di Bondy nel dipartimento Seine Saint Denis dove questa notte è stato incendiato un grande magazzino Conforama, e di Marsiglia dove è stato devastato un centro commerciale.

E’ stata la quarta notte di scontri e saccheggi in tutta la Francia per le proteste scatenate dall’uccisione a un posto di blocco martedì del 17enne Nahel da parte di un poliziotto, a Nanterre. Le autorità francesi hanno condannato l’episodio ma aumentato le misure delle forze dell’ordine; si ventila l’idea di un coprifuoco. Quasi mille i fermati di queste notti di scontri. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ieri ha puntato il dito contro l’effetto ‘videogame’ dei social media e si è rivolto alle famiglie invitando a tenere a casa i figli, e ricordando che molti dei fermati sono giovanissimi. Sullo sfondo, le tensioni mai sopite delle banlieue, le periferie dormitorio dove sono cresciute generazioni di francesi di famiglie magrebine e oggi generalmente immigrate. I manifestanti lamentano che – storicamente – i controlli della polizia prendono di mira soprattutto i francesi non bianchi.