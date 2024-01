Le immagini delle inondazioni in Francia e Germania

Milano, 4 gen. (askanews) – In queste immagini le conseguenze del maltempo in Francia e Germania dove diverse zone hanno subito pesanti inondazioni.

In Francia l’area più colpita è stata quella di Pas-de-Calais, nel Nord del Paese. Almeno 169 i comuni colpiti per la seconda volta in meno di due mesi da allagamenti e pioggia eccezionale.

In Germania c’è grande preoccupazione invece nella zona della Sassonia-Anhalt, dove si è recato anche il cancelliere Olaf Scholz per rendersi conto dei danni causati da maltempo e pioggia. Migliaia di operatori della protezione civile sono al lavoro per mettere in sicurezza gli argini.