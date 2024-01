Le immagini delle persone in fuga dall'aereo in fiamme a Tokyo

Tokyo, 2 gen. (askanews) – In queste immagini il momento in cui gli oltre 300 passeggeri dell’aereo di linea della Japan Airlines lasciano il velivolo dalle uscite di emergenza sulla pista dell’aeroporto di Tokyo. un Airbus 350 è andato a fuoco dopo essersi scontrato a terra con un mezzo della Guardia costiera giapponese in partenza verso i luoghi colpiti dal terremoto.

5 persone sono morte, tutte a bordo del velivolo più piccolo, mentre i 367 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio dell’Aribus sono stati messi in salvo prima che le fiamme divampassero su tutto l’aereo.