Le immagini dell'esercito israeliano nei combattimenti a Gaza

Gaza, 11 nov. (askanews) – L’esercito israeliano ha diffuso le immagini delle sue truppe che combattono a Gaza city, mentre la guerra tra Israele e Hamas continua ormai da oltre un mese dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre, messo a segno dal gruppo estremista palestinese.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, citando un rapporto interno di Tsahal, l’esercito israeliano ritiene che le operazioni all’interno della Striscia di Gaza potrebbero durare anche un anno.

“Non ci sono pressioni per fare in fretta, il messaggio per i comandanti è sempre: lavorate lentamente e in modo sicuro,

portate casa i risultati”, conclude il rapporto.

Al momento, stando all’ultimo bilancio fornito dal Ministero della Sanità dell’enclave palestinese controllata da Hamas, i morti a Gaza sono almeno 11.078, tra cui almeno 4.506 bambini.