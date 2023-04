Home > Askanews > Le immagini dello scambio di prigionieri Russia-Ucraina Le immagini dello scambio di prigionieri Russia-Ucraina

Roma, 11 apr. (askanews) – Scambio di prigionieri, circa 100 ciascuno, per Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa russo il 10 aprile ha diffuso un video per mostrare il rientro a casa di militari russi catturati in Ucraina. In un comunicato, il ministero ha precisato che sono stati rilasciati “106 militari russi a rischio di morte in prigionia”. I militari liberati, ha spiegato ancora, saranno trasferiti in aereo a Mosca “per cure e riabilitazione”, compresa “assistenza medica e psicologica”. Su Telegram, il capo di Stato maggiore ucraino, Andriy Yermak, ha annunciato a sua volta “la restituzione di 100 ucraini”: “Sono militari, marinai, guardie di frontiera, agenti nazionali”. Nello scambio, ha sottolineato Yermak, ci sono soldati che hanno fatto parte della resistenza a Mariupol, la città portuale conquistata dai russi nella primavera scorsa, e che alcuni di loro sono “gravemente feriti”. É stato uno scambio difficile, ha aggiunto, ma ha ringraziato gli ufficiali per avere fatto “ciò che può spesso apparire impossibile”. Kiev e Mosca periodicamente effettuano scambi di prigionieri da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. L’ultimo risaliva al mese scorso, quando le autorità il 7 marzo hanno annunciato che 130 ucraini venivano rilasciati per 90 militari russi.

