Le immagini di Gorbaciov al Festival di Giffoni nel 1997

Milano, 31 ago. (askanews) – In queste immagini la visita dell’ex presidente dell’Unione sovietica Mikhail Gorbaciov, scomparso a 91 anni, al Festival del cinema per ragazzi e ragazze di Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno.

Il racconto di quella storica visita nelle parole del direttore del Festival, Claudio Gubitosi. “Nel 1993, armato di tanta volontà, gli scrissi una lunga ed articolata lettera (rigorosamente spedita via posta) invitandolo. Non successe niente.

Così pure negli anni ’94 e ’95. Non mi persi d’animo e nel mese di febbraio del 1997 ritornai alla carica con una lettera ancora più colma di passione. Attesi invano e senza speranza fino a maggio” – ricorda – “Poi mi arrivò una lettera con il telefax, all’epoca una rivoluzione nella comunicazione, che riproduceva le lettere su una carta molto sensibile che se non fotocopiata, sbiadiva fino a scomparire.

La lettera era rigorosamente in russo, ma pur non conoscendo il cirillico, capii per sensazione e intuizione, che ce l’avevo fatta e che Gorbaciov sarebbe venuto a Giffoni”.

“A Giffoni ha rilasciato tantissime dichiarazioni, interventi fiume, sempre con il desiderio di comunicare, spiegare, farsi capire. Tra le sue dichiarazioni cito questa: ‘Non ho mai pensato a un film ispirato ai miei libri, ma se dovesse succedere sarei felice di essere premiato dai ragazzi di Giffoni. Qui c è la gioia e la spontaneità del mondo'”.