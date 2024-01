Le immagini di Pistorius che esce dal carcere, è in libertà vigilata

Pretoria, 5 gen. (askanews) – L’ex atleta paralimpico Oscar Pistorius è stato liberato con la condizionale da una prigione sudafricana, quasi 11 anni dopo aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp sparandole più volte attraverso la porta del bagno nel 2013, sostenendo in seguito di averla scambiata per un ladro.

Pistorius, che ora ha 37 anni, è stato condannato per omicidio nel 2015. “Le condizioni imposte dal comitato per la libertà vigilata, che includono corsi di gestione della rabbia e programmi sulla violenza di genere, inviano un chiaro messaggio che la violenza di genere viene presa sul serio. C’è stata giustizia per Reeva? Oscar ha scontato abbastanza tempo? Non potrà mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna quantità di tempo riporterà indietro Reeva. Noi, che rimaniamo indietro, siamo quelli che scontano l’ergastolo”, ha commentato la madre di Reeva, June Steenkamp.